Президент Латвии приостановил публикацию закона о зарегистрированных партнерствах

Президент Латвии Эдгардс Ринкевичс на два месяца приостановил публикацию поправок к Нотариальному закону, включающих юридическое регулирование партнерских отношений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Как известно, 9 ноября латвийский Сейм окончательно одобрил пакет законопроектов, с помощью которых планируют ввести институт партнерства.

В тот же день стало известно, что 34 депутата обратились к президенту с просьбой приостановить на два месяца публикацию принятых поправок и вынести их на референдум.

Ринкевичс, комментируя принятие поправок, написал в Facebook, что Сейм сделал важный и долгожданный шаг. В то же время он отметил, что, согласно статье 72 Конституции, президент получил просьбу от 34 депутатов приостановить на два месяца публикацию поправок на время сбора подписей для инициирования референдума.

В понедельник, 13 ноября, официальная газета Latvijas Vēstnesis, где публикуются законы, опубликовала сообщение президента о том, что публикация закона приостановлена.

Центральная избирательная комиссия объяснила, что с того момента, когда президент информирует о приостановлении публикации закона, ЦИК в течение двух месяцев будет заниматься процессом сбора подписей. Сами подписи будут собираться 30 дней, остальное время будет занимать организационный процесс.

Согласно принятым поправкам, с 1 января 2024 года в Латвии два человека любого пола, которые находятся в близких отношениях, ведут совместное хозяйство, не являются одновременно родственниками по прямой линии или супругами, смогут юридически заключить у нотариуса партнерские отношения.

Напомним, в Румынии предложили частично признать "иностранные" однополые браки.

В Эстонии в начале 2023 года однополым парам, которые заключили договор о сожительстве, позволили брать общую фамилию.