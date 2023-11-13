Норвезький депутат заявив про проблеми із психікою після серії крадіжок з магазинів

Депутат норвезького парламенту Бйорнар Мокснес, який пішов у відставку з посади очільника лівої партії Rødt після того, як вкрав окуляри, зізнався у нових крадіжках і заявив про проблеми із психікою.

Його заяву наводить видання VG, повідомляє "Європейська правда".

Мокснес зізнався у п’яти крадіжках з продуктових магазинів в Осло у жовтні та листопаді.

"У мене особисто були важкі роки, які призвели до саморуйнівної поведінки. Важко говорити про це публічно, але я роблю це зараз. Останній прояв цього можна побачити в цьому останньому випадку, ще один ви могли бачити цього літа", – каже він.

Видання отримало дані поліції, згідно з якими депутат отримав штраф за п'ять правопорушень. Сума вкрадених ним товарів не перевищує 500 норвезьких крон (близько 45 доларів).

Щодо вкрадених товарів то, за даними поліції, йдеться про шість упаковок сиру і одну упаковку лосося.

"Ззовні не видно, що я насправді відчуваю…Дуже важко зізнатися собі і всім іншим, що у мене є проблеми з психічним здоров'ям. Але я хочу і буду щось з цим робити. Я також отримую допомогу", – розповів Мокснес.

Він також сказав, що у п’ятницю був у поліцейському відділку, де йому виписали штраф у розмірі 15 тисяч норвезьких крон.

Нагадаємо, влітку Мокснес пішов у відставку з посади очільника партії Rødt після скандалу з крадіжкою окулярів, за що він попросив вибачення.