Норвежский депутат заявил о проблемах с психикой после серии краж из магазинов

Депутат норвежского парламента Бьёрнар Мокснес, который ушел в отставку с должности главы левой партии Rødt после того, как украл очки, признался в новых кражах и заявил о проблемах с психикой.

Его заявление приводит издание VG, сообщает "Европейская правда".

Мокснес признался в пяти кражах из продуктовых магазинов в Осло в октябре и ноябре.

"У меня лично были тяжелые годы, которые привели к саморазрушительному поведению. Трудно говорить об этом публично, но я делаю это сейчас. Последнее проявление этого можно увидеть в этом последнем случае, еще один вы могли видеть этим летом", – говорит он.

Издание получило данные полиции, согласно которым депутат получил штраф за пять правонарушений. Сумма украденных им товаров не превышает 500 норвежских крон (около 45 долларов).

Что касается украденных товаров то, по данным полиции, речь идет о шести упаковках сыра и одной упаковке лосося.

"Внешне не видно, что я на самом деле чувствую ... Очень трудно признаться себе и всем остальным, что у меня есть проблемы с психическим здоровьем. Но я хочу и буду что-то с этим делать. Я также получаю помощь", – рассказал Мокснес.

Он также сказал, что в пятницу был в полицейском участке, где ему выписали штраф в размере 15 тысяч норвежских крон.

Напомним, летом Мокснес ушел в отставку с должности главы партии Rødt после скандала с кражей очков, за что он попросил прощения.