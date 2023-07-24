Лідер норвезької партії подав у відставку після крадіжки окулярів

Лідер норвезької лівої партії Rødt Бйорнар Мокснес йде у відставку після скандалу з крадіжкою окулярів, за яку він вибачився на початку липня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє телерадіокомпанія NRK.

"Лише я відповідаю за те, що взяв сонцезахисні окуляри. Перш за все, я не хочу, щоб мої помилки впливали на найближчих мені людей. Одна справа, коли я це чую, і зовсім інша, коли це впливає на тих, кого я люблю найбільше", – написав політик у Facebook, пояснюючи рішення про свою відставку.

Мокснес зазначив, що після викриття інформації про крадіжку на його близькі чиниться тиск у соцмережах. Другою причиною відставки він назвав бажання захистити власну партію.

Наприкінці червня стало відомо, що Мокснесу винесли постанову про штраф у розмірі 3 000 норвезьких крон за крадіжку пари сонцезахисних окулярів в аеропорту Осло "Гардемоен" на початку червня.

"Я взяв ці сонцезахисні окуляри з магазину в Гардемоені. Я зробив велику помилку і зробив її набагато гіршою тим, як я поводився після цього. Мені дуже шкода, і я хочу вибачитися за це", – заявив політик.

У своєму дописі на Facebook Мокснес пише, що він і надалі продовжуватиме брати участь у політичній діяльності як член Rødt і представник парламенту.

Партія Rødt (Червона партія) представлена в парламенті Норвегії 8 депутатами. Мокснес очолює її з 2012 року.

Як повідомлялося, у Британії засудили чоловіка за крадіжку 200 тисяч шоколадних яєць.