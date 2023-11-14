Во Франции последний месяц стал рекордным по количеству осадков

Последние четыре недели стали для Франции рекордными по совокупному количеству осадков, побив рекорд 1993 года.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

В понедельник метеорологическое ведомство сообщило, что с 18 октября по 12 ноября среднее количество осадков составило 215,4 мм.

"Это первый раз, когда Франция зарегистрировала такие кумулятивные показатели за 26 дней подряд", – рассказали в Météo-France, отметив также, что предыдущий рекорд был 30 лет назад – осенью 1993 года, когда между 21 сентября и 16 октября кумулятивные показатели составляли 196,9 мм.

Обильные ливни ожидаются во Франции еще следующие несколько дней.

В страховых компаниях говорят, что ориентировочные убытки от последних двух штормов составляют 1,3 млрд евро.

Напомним, всего в Европе в результате сильнейшего шторма осени погибли 14 человек.

По данным европейской программы Copernicus, глобально октябрь 2023 года стал самым теплым в истории наблюдений, побив рекорд 2019 года, а для Европы – четвертым самым теплым в истории наблюдений.