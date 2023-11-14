Премьер Армении пропустит встречу ОДКБ в Минске

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко, что не сможет принять участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ, которое пройдет в Минске.

Об этом проинформировала пресс-служба главы армянского правительства, пишет "Европейская правда".

Пашинян пообщался с Лукашенко по телефону, разговор состоялся по инициативе самопровозглашенного президента.

Они обсудили вопросы, связанные с организацией заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ, которое состоится 23 ноября в Минске. Пашинян сообщил, что не будет присутствовать, "и выразил надежду, что партнеры по ОДКБ с пониманием отнесутся к этому решению".

В пресс-службе армянского премьера не объяснили, почему Пашинян не поедет на встречу.

Ранее Пашинян в интервью The Wall Street Journal заявлял, что агрессивные действия Азербайджана и бездействие ОДКБ привели Армению к решению "диверсифицировать отношения в сфере безопасности".

Пашинян отметил, что Армения ищет новых партнеров, поскольку РФ не выполнила свои союзнические обязательства, особенно во время боевых действий в Нагорном Карабахе, которые привели к возвращению региона под контроль Азербайджана.

В мае Пашинян говорил, что выход страны из ОДКБ не снят с повестки дня.

МИД России публично критиковал заявления Пашиняна за "разворот от РФ".

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