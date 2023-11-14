Шольц назвав абсурдними звинувачення Ердогана на адресу Ізраїлю

Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав "абсурдними" звинувачення турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана, які той регулярно висловлює на адресу Ізраїлю.

Заяву німецького канцлера наводить Welt, повідомляє "Європейська правда".

За словами Шольца, Ізраїль є країною, "яка віддана правам людини і міжнародному праву і діє відповідно до них у своїх кроках".

"І саме тому звинувачення, які висуваються проти Ізраїлю, є абсурдними. І в цьому не може бути жодних сумнівів", – зазначив глава німецького уряду на пресконференції з прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом.

Минулого тижня Ердоган заявив, що Ердоган заявив, що Ізраїль вже 75 років намагається "створити державу на землі, яка була вкрадена у палестинського народу". Легітимність Ізраїлю ставиться під сумнів через його "власний фашизм", стверджував турецький президент.

Відповідаючи на запитання про коментарі Ердогана, Шольц підкреслив, що Ізраїль є демократичною державою.

"Це також має бути сказано дуже чітко, і в цьому немає жодних сумнівів, і ми будемо підкреслювати в кожній розмові і при кожній нагоді", – підкреслив він.

Цієї п’ятниці очікується візит Ердогана до Німеччини. Німецькі політики вже кілька днів критикують візит Ердогана через низку його заяв щодо війни між Ізраїлем і ХАМАС.