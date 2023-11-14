Шольц назвал абсурдными обвинения Эрдогана в адрес Израиля

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал "абсурдными" обвинения турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, которые тот регулярно высказывает в адрес Израиля.

Заявление немецкого канцлера приводит Welt, сообщает "Европейская правда".

По словам Шольца, Израиль является страной, "которая предана правам человека и международному праву и действует в соответствии с ними в своих шагах".

"И именно поэтому обвинения, выдвигаемые против Израиля, абсурдны. И в этом не может быть никаких сомнений", – отметил глава немецкого правительства на пресс-конференции с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

На прошлой неделе Эрдоган заявил,что Израиль уже 75 лет пытается "создать государство на земле, которая была украдена у палестинского народа". Легитимность Израиля ставится под сомнение из-за его "собственного фашизма", утверждал турецкий президент.

Отвечая на вопрос о комментариях Эрдогана, Шольц подчеркнул, что Израиль является демократическим государством.

"Это также должно быть сказано очень четко, и в этом нет никаких сомнений, и мы будем подчеркивать в каждом разговоре и при каждой возможности", – подчеркнул он.

В эту пятницу ожидается визит Эрдогана в Германию. Немецкие политики уже несколько дней критикуют визит Эрдогана из-за ряда его заявлений относительно войны между Израилем и ХАМАС.