Німецькі ліві, від яких пішла "подруга Путіна", визначилися з датою саморозпуску

Фракція Лівої партії (die Linke) у німецькому Бундестазі ухвалила рішення про саморозпуск 6 грудня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

Рішення про саморозпуск німецькі ліві ухвалили після виходу з політсили депутатки Сари Вагенкнехт, відомої своєю проросійською позицією, та ще кількох депутатів.

Без них Ліва партія втратить свій мінімальний склад у 37 депутатів і буде розформована.

Очікується, що у Бундестазі з'являться дві нові парламентські групи: решта 28 депутатів Лівої партії з одного боку і Вагенкнехт зі своїми прихильниками з іншого.

Порівняно з парламентською фракцією, група має дещо менше парламентських прав, а також отримує меншу фінансову підтримку з держбюджету.

За даними Бундестагу, у 2022 році фракція Лівої партії отримала близько 11,5 мільйона євро державного фінансування, а витрати на персонал склали близько 9,3 мільйона євро.

Нагадаємо, наприкінці жовтня німецька депутатка від Лівої партії Сара Вагенкнехт оголосила, що створює власну популістську політсилу під назвою "Альянс Сари Вагенкнехт".

Вагенкнехт відома тим, що ініціювала велику акцію проти підтримки України у Берліні. У минулому вона також виступала за повернення Росії до "Великої вісімки" для противаги інтересам США.

Також вона регулярно виступає проти підтримки України і санкцій проти РФ.

Детальніше про небезпеку нового руху Вагенкнехт у Німеччині читайте у статті "ЄвроПравди": Небезпечніша за ультраправих: чим загрожує нова партія лівої "подруги Путіна" у Німеччині