Фракция Левой партии (die Linke) в немецком Бундестаге приняла решение о самороспуске 6 декабря.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

Решение о самороспуске немецкие левые приняли после выхода из политсилы депутата Сары Вагенкнехт, известной своей пророссийской позицией, и еще нескольких депутатов.

Без них Левая партия потеряет свой минимальный состав в 37 депутатов и будет расформирована.

Ожидается, что в Бундестаге появятся две новые парламентские группы: остальные 28 депутатов Левой партии с одной стороны и Вагенкнехт со своими сторонниками с другой.

По сравнению с парламентской фракцией, группа имеет несколько меньше парламентских прав, а также получает меньшую финансовую поддержку из госбюджета.

По данным Бундестага, в 2022 году фракция Левой партии получила около 11,5 миллиона евро государственного финансирования, а расходы на персонал составили около 9,3 миллиона евро.

Напомним, в конце октября немецкий депутат от Левой партии Сара Вагенкнехт объявила, что создает собственную популистскую политсилу под названием "Альянс Сары Вагенкнехт".

Вагенкнехт известна тем, что инициировала большую акцию против поддержки Украины в Берлине. В прошлом она также выступала за возвращение России в "Большую восьмерку" для противовеса интересам США.

Также она регулярно выступает против поддержки Украины и санкций против РФ.

Подробнее об опасности нового движения Вагенкнехт в Германии читайте в статье "ЕвроПравды".