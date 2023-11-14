США дають $1 млн на роботу центру з розслідування воєнних злочинів РФ у Гаазі

Державний департамент США у вівторок оголосив про надання одного мільйона доларів на підтримку діяльності Міжнародного центру з розслідування злочину агресії проти України (ICPA), який функціонує в Гаазі.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Держдепу.

Як зазначає американське зовнішньополітичне відомство, допомога центру в Гаазі покликана сприяти всебічному правосуддю та притягненню до відповідальності за міжнародні злочини проти України та її народу.

"ICPA сприятиме подальшому розслідуванню щодо агресивної війни Росії, надаючи Україні та країнам-партнерам форум для співпраці у створенні найпереконливіших доказів для майбутнього судового переслідування", – зазначає Держдеп.

Там вказали, що прокурори з різних країн, зокрема й зі США, вже співпрацюють в межах ICPA для "отримання ключових доказів та обміну ними, а також для здійснення ефективних та незалежних розслідувань".

Центр, який запрацював у Гаазі в липні 2023 року, матиме ключове значення для розслідування злочину агресії Росії проти України та сприятиме формуванню справ для майбутніх судових процесів, заявили в комісії.

Потреба у створенні такої установи виникла тому, що Міжнародний кримінальний суд не може переслідувати Росію за злочин агресії, оскільки Росія не є державою-учасницею МКС.

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