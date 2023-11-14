США дают $1 млн на работу центра по расследованию военных преступлений РФ в Гааге

Государственный департамент США во вторник объявил о предоставлении одного миллиона долларов на поддержку деятельности Международного центра по расследованию преступления агрессии против Украины (ICPA), который функционирует в Гааге.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Госдепа.

Как отмечает американское внешнеполитическое ведомство, помощь центра в Гааге призвана способствовать всестороннему правосудию и привлечению к ответственности за международные преступления против Украины и ее народа.

"ICPA будет способствовать дальнейшему расследованию агрессивной войны России, предоставляя Украине и странам-партнерам форум для сотрудничества в создании убедительных доказательств для будущего судебного преследования", – отмечает Госдеп.

Там указали, что прокуроры из разных стран, в том числе и из США, уже сотрудничают в рамках ICPA для "получения ключевых доказательств и обмена ими, а также для осуществления эффективных и независимых расследований".

Центр, который заработал в Гааге в июле 2023 года, будет иметь ключевое значение для расследования преступления агрессии России против Украины и способствовать формированию дел для будущих судебных процессов, заявили в Еврокомиссии.

Потребность в создании такого учреждения возникла потому, что Международный уголовный суд не может преследовать Россию за преступление агрессии, поскольку Россия не является государством-участником МУС.

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