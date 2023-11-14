Право на аборти: у Сеймі Польщі представили два законопроєкти

У Польщі партія "Лівиця" внесла до Сейму два законопроєкти щодо лібералізації законодавства про аборти.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Один із законопроєктів передбачає повну легалізацію права переривання вагітності до дванадцятого тижня, а інший декриміналізує допомогу при аборті.

Згідно з першим проєктом, пропонується скасувати кримінальну відповідальність за переривання вагітності до 12-го тижня за згодою жінки, а також за переривання вагітності за згодою жінки в ситуації тяжкої, незворотної інвалідності або невиліковної хвороби плода.

Другий законопроєкт стосується гарантування права на надання медичної допомоги у вигляді штучного переривання вагітності до закінчення 12-го тижня, а в окремих випадках і після 12-го тижня, а також декриміналізації штучного переривання вагітності за згодою вагітної.

Згідно з чинним польським законодавством, аборт є законним у двох випадках – вагітність внаслідок зґвалтування та у випадку загрози життю або здоров'ю жінки.

Нагадаємо, у жовтні 2020 року Конституційний суд Польщі оголосив, що аборт через дефекти плоду суперечить Конституції, встановивши правову основу, яка рівносильна майже повній забороні на переривання вагітності в країні. Це рішення викликало масові протести в країні, які поновилися після кількох випадків смерті вагітних жінок.