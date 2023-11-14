Право на аборты: в Сейме Польши представили два законопроекта

В Польше партия "Левица" внесла в Сейм два законопроекта по либерализации законодательства об абортах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Один из законопроектов предусматривает полную легализацию права прерывания беременности до двенадцатой недели, а другой декриминализирует помощь при аборте.

Согласно первому проекту, предлагается отменить уголовную ответственность за прерывание беременности до 12-й недели с согласия женщины, а также за прерывание беременности с согласия женщины в ситуации тяжелой, необратимой инвалидности или неизлечимой болезни плода.

Второй законопроект касается гарантирования права на предоставление медицинской помощи в виде искусственного прерывания беременности до окончания 12-й недели, а в отдельных случаях и после 12-й недели, а также декриминализации искусственного прерывания беременности с согласия беременной.

Согласно действующему польскому законодательству, аборт является законным в двух случаях – беременность в результате изнасилования и в случае угрозы жизни или здоровью женщины.

Напомним, в октябре 2020 года Конституционный суд Польши объявил, что аборт из-за дефектов плода противоречит Конституции, установив правовую основу, которая равносильна почти полному запрету на прерывание беременности в стране. Это решение вызвало массовые протесты в стране, которые возобновились после нескольких случаев смерти беременных женщин.