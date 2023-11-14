Словакия в 2024 году передаст Украине две машины для разминирования

Министр иностранных дел Словакии Юрий Бланар в понедельник подтвердил намерения страны после смены власти продолжить гуманитарную помощь, в частности предоставляя средства для разминирования.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на словацкое информагентство TERAZ, Бланар сказал после заседания Совета ЕС по иностранным делам.

Глава словацкого МИД подчеркнул, что Словакия хочет помочь украинцам зимой и направит свою гуманитарную помощь в этом направлении, а также готовит помощь в сфере разминирования.

"Словацкая Республика профинансирует украинской стороне производство двух машин для разминирования Božena IV, которые должны быть на службе в Херсонской области в начале следующего года", – сказал он.

Bozena-4

Бланар также повторил слова премьер-министра Словакии Роберта Фицо о том, что власти страны не будут оказывать военную помощь Украине.

"Однако все коммерческие вопросы, связанные с контрактами на поставку оружия, являются делом отдельных компаний, которые торгуют или работают в Словакии, и правительство не будет чинить никаких препятствий для этого", – подчеркнул министр.

Как напоминает "Милитарный", Словакия ранее передала Украине 10 дистанционно управляемых систем разминирования Bozena-4 и Bozena-5 словацкого производства.

После назначения на должность премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил, что не будет поддерживать военную помощь Украине.

8 ноября стало известно, что правительство Словакии не утвердило четырнадцатый пакет военной помощи Украине на сумму 40,3 миллиона евро, предложенный его предшественниками.