Аэропорт Вильнюса приостанавливал работу из-за анонимного "минера"

Утром в среду аэропорт Вильнюса на некоторое время эвакуировал всех пассажиров из-за анонимного сообщения о якобы взрывчатке.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Около 8 утра 15 ноября поступило анонимное сообщение о том, что в аэропорту Вильнюса якобы заложена взрывчатка. После этого из терминалов эвакуировали всех пассажиров, на место прибыли взрывотехники.

Около 10 часов утра сообщили, что тревога была ложной и аэропорт возобновляет работу.

"После тщательного обследования помещений аэропорта и оценки ситуации профильными службами работа возобновлена в обычном режиме, пассажирам разрешили вернуться в терминалы, продолжается регистрация на запланированные рейсы", – сообщил представитель администрации аэропорта Тадас Василяускас.

Он добавил, что из-за "минирования" задержались два рейса – в Хельсинки и Варшаву.

Перед этим большая волна "минирований" произошла в середине октября – сотни учреждений и компаний в Литве получили сообщения о якобы заложенной взрывчатке. Угрозы поступили на русском языке.

От псевдоминирований в течение октября страдала также Франция, за половину месяца только аэропорты получили более сотни таких сообщений.