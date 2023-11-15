Литва забороняє перевозити транзитом ще більше товарів подвійного призначення

Уряд Литви на засіданні у середу, 15 листопада, оновив список товарів подвійного призначення, які заборонено перевозити наземним транспортом через литовську територію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Цей крок став відповіддю на збільшення експорту товарів з Литви до третіх країн у минулому і цьому році, причому деякі з цих товарів потрапляють до Росії та Білорусі.

"Ми докладаємо всіх зусиль, щоб зменшити технічні можливості Росії та Білорусі для ведення бойових дій в Україні… Ще в червні ми обмежили експорт товарів подвійного призначення, які прямують з країн Центральної Азії через Литву у Білорусь та Росію і можуть бути використані для ведення бойових дій в Україні. Оскільки ми бачимо необхідність посилення наших рішень, ми запроваджуємо додаткові обмеження", – заявила міністерка економіки та інновацій Аушріне Армонайте.

До оновленого списку увійшли обробні центри, токарні прилади, різні види верстатів, оптичні та напівпровідникові носії інформації, діоксид марганцю, літій-іонні гальванічні елементи та акумулятори, транспортні засоби для перевезення вантажів, барометри.

У червні литовський уряд заборонив перевезення через Литву 57 груп товарів подвійного призначення, переважно продукції з мікроелектронікою та напівпровідниками.

Також агентство Bloomberg повідомило, що Євросоюз у 12-му пакеті санкцій запропонував заборонити експорт верстатів та деталей машин, за допомогою яких Росія виробляє зброю, що використовується на війни проти України.