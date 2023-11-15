Литва запрещает перевозить транзитом еще больше товаров двойного назначения

Правительство Литвы на заседании в среду, 15 ноября, обновило список товаров двойного назначения, которые запрещено перевозить наземным транспортом через литовскую территорию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Этот шаг стал ответом на увеличение экспорта товаров из Литвы в третьи страны в прошлом и этом году, причем некоторые из этих товаров попадают в Россию и Беларусь.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы уменьшить технические возможности России и Беларуси для ведения боевых действий в Украине... Еще в июне мы ограничили экспорт товаров двойного назначения, которые направляются из стран Центральной Азии через Литву в Беларусь и Россию и могут быть использованы для ведения боевых действий в Украине. Поскольку мы видим необходимость усиления наших решений, мы вводим дополнительные ограничения", – заявила министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте.

В обновленный список включены токарные приборы, различные виды станков, оптические и полупроводниковые носители информации, диоксид марганца, литий-ионные гальванические элементы и аккумуляторы, транспортные средства для перевозки грузов, барометры, а также обрабатывающие центры.

В июне литовское правительство запретило перевозку через Литву 57 групп товаров двойного назначения, преимущественно продукции с микроэлектроникой и полупроводниками.

Также агентство Bloomberg сообщило, что Евросоюз в 12-м пакете санкций предложил запретить экспорт станков и деталей машин, с помощью которых Россия производит оружие, используемое на войне против Украины.