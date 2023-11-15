Зеленский и президент Словакии обсудили экономическое сотрудничество

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 15 ноября, провел телефонный разговор со словацким президентом Зузаной Чапутовой.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в Twitter (X).

В ходе разговора Зеленский поблагодарил Чапутову за признание прогресса Украины в переговорах о вступлении в ЕС.

"Я высоко ценю участие Словакии в Формуле мира, в частности участие ее представителя во встрече на Мальте", – отметил он.

Во время разговора также обсуждались вызовы энергетической безопасности Украины и продолжение украинско-словацкого экономического сотрудничества.

Перед этим Зеленский говорил с премьер-министром Италии Джорджией Мелони о работе над двусторонними "гарантиями безопасности" и санкциях против РФ.

В начале ноября украинский президент проводил телефонный разговор с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.