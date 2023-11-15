Шольц поддерживает ограничение секс-работы: Неприемлемо, чтобы мужчина покупал женщину

Канцлер Германии Олаф Шольц в среду заявил о необходимости законодательных ограничений секс-работы в стране, назвав эту практику "неприемлемой" и такой, которая не должна быть "нормализована".

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на DW, об этом Шольц заявил в Бундестаге во время часа вопросов и ответов к правительству.

Консервативные депутаты спросили у канцлера ФРГ его мнения, стоит ли ввести ответственность для "людей, которые покупают услуги секс-работы".

"Я не думаю, что когда мужчины покупают женщин, это приемлемо. Это то, что всегда меня морально возмущало, и мы должны сделать все возможное, чтобы положить этому конец", – сказал немецкий канцлер.

Шольц добавил, что проституция часто связана с жестокостью, насилием и криминальными структурами, и приветствует дискуссию о том, как с этим бороться.

Секс-работа в Германии всегда была легальной, но ее реклама до 2002 года считалась "аморальной" и была уголовным преступлением.

Консервативная фракция христианских демократов и Христианско-социального союза в Бундестаге долгое время призывает запретить покупку секс-услуг, но при этом освободить от ответственности самих секс-работников.

Подобные нормы существуют в таких странах, как Швеция, Норвегия, Исландия, Канада, Франция, Ирландия и Израиль, что дало им название "скандинавской модели".

Отметим, что в Германии по состоянию на конец 2019 года было зарегистрировано 276 секс-работниц с украинским гражданством.

А летом румынские и британские правоохранители совместно с европейскими органами правосудия – Евроюстом и Европолом – осуществили операцию по противодействию торговли румынскими женщинами для сексуальной эксплуатации в Великобритании.