Глава Пентагону: Китай та РФ допомагають КНДР розширювати військовий потенціал

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що країни-члени ООН, які забезпечують перемир'я в Корейській війні, стурбовані тим, що Китай та Росія допомагають КНДР розширювати свій військовий потенціал.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав на зустрічі в Південній Кореї з міністрами оборони та представниками 17 країн, які входять до складу Командування ООН (UNC) – органу, який здійснює нагляд за дотриманням перемир'я, повідомляє Reuters.

"Ми глибоко стурбовані тим, що КНР та Росія допомагають КНДР розширювати свої можливості, дозволяючи їй уникати санкцій Ради безпеки ООН", – заявив Остін.

За його словами, країни-члени ООН, які забезпечують перемир'я в Корейській війні, також стурбовані нещодавнім зростанням військового співробітництва між Росією та КНДР.

Раніше повідомляли, що США і Південна Корея вперше за 10 років оновили спільну концепцію стримування Північної Кореї.

Минулого тижня держсекретар США Ентоні Блінкен висловив занепокоєння, що Росія може передати Північній Кореї ядерні та балістичні технології.

Він також обговорив із представниками влади Південної Кореї спільні побоювання щодо надання Росією КНДР військових технологій та як протидіяти цьому.