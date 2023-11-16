Бои за Авдеевку: разведка Британии прогнозирует большие потери оккупантов в штурмах за ключевой объект

Разведка Великобритании проанализировала ход боев за город Авдеевка Донецкой области и спрогнозировала большие потери оккупационных войск РФ, если те попытаются штурмовать местный коксохимический завод.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре британского Министерства обороны за 16 ноября.

Как отметили в ведомстве, в последние недели российские войска продолжили атаки на Авдеевку, пытаясь окружить город.

В разведке указали на политическое значение Авдеевки, учитывая ее близость к Донецку, который находится под контролем оккупантов с 2014 года.

В боях за Авдеевку, как указывают в ведомстве, российские оккупанты достигли определенных успехов, которые помогли им приблизиться к Авдеевскому коксохимическому заводу – ключевой тактической позиции к северу от города.

Завод расположен над главной дорогой в Авдеевку, и если российские оккупационные войска захватят его, Украине будет все труднее поставлять ресурсы в город.

"Однако промышленный объект предоставляет Украине локальное оборонительное преимущество, и российские войска, вероятно, понесут значительные потери личного состава, если попытаются штурмовать этот объект", – говорится в сообщении.

Напомним, 4 ноября британская разведка сообщала, что во время штурма города Авдеевка российские оккупационные войска потеряли около 200 единиц бронетехники.

А в эстонской разведке спрогнозировали, что участок фронта вблизи Авдеевки, вероятно, останется точкой, где российские оккупанты будут прилагать основные усилия.