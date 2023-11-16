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ЄСПЛ ще раз підтвердив, що Латвія не дискримінувала російськомовних, реформуючи освіту

Четвер, 16 листопада 2023, 11:59

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) став на бік Латвії у справі, яку проти держави подали представники російськомовної меншини через переведення освіти на латиську мову у приватних освітніх закладах.

У сьогоднішньому рішенні Палати у справі "Джибуті та інші проти Латвії" Європейський суд з прав людини одноголосно постановив, що не було порушення статті 14 (заборона дискримінації) у поєднанні зі статтею 2 Протоколу № 1 (право на освіту) Європейської конвенції з прав людини. Суд також нагадав про схоже рішення, винесене у вересні у справі "Валіулліна та інші проти Латвії".

Справа "Валіулліна та інші" стосувалася змін до законодавства у 2018 році, які збільшили кількість предметів, що мали викладатись державною латиською мовою у державних школах, що призвело до зменшення часу викладання російською мовою.

У 2019 році Конституційний суд Латвії виніс рішення щодо конституційності відповідних поправок, визнавши їх такими, що відповідають Конституції.

Справа "Джибуті та інші" стосувалася тих самих змін, але для приватних шкіл. 

У цій справі Конституційний суд також постановив, що законодавство, регулюючи використання мов у загальноосвітніх навчальних закладах приватної форми власності, забезпечило баланс між сприянням використання державної мови та правами осіб, які належать до меншин, для збереження та розвитку своєї ідентичності та культури.

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Суд встановив, зокрема, що заходи, вжиті латвійським урядом для збільшення використання державної мови в школах, були пропорційними і необхідними, зокрема, для забезпечення єдності в системі освіти і достатнього рівня володіння латиською мовою для ефективної участі громадян у суспільному житті.

Заявники в обох справах є або громадянами Латвії, або негромадянами Латвії, які постійно живуть у країні. Це батьки і діти, які ідентифікують себе як частину російськомовної меншини в Латвії.

Латиська мова є єдиною державною мовою Латвії. Однак після того, як Латвія знову стала незалежною державою, мовою освіти були латиська та російська. З часом освітні реформи призвели до збільшення кількості предметів, що викладаються латиською мовою, і до більш широкого використання латиської мови в школах.

У березні 2018 року були прийняті поправки до Закону про освіту та Закону про загальну освіту. Відповідно до цих положень, частка предметів, що викладаються в державних і приватних школах латиською мовою, збільшилася, з певними винятками, передбаченими для шкіл, де мовою навчання є інша мова Європейського Союзу або інша мова відповідно до міжнародних угод. 

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Причинами такого розширення сфери застосування латиської мови були збільшення використання мови в суспільстві, зміцнення її позицій і розширення можливостей для інтеграції в суспільство.

Врешті-решт розширення сфери застосування латиської мови призведе до того, що в першому-шостому класах навчання здійснюватиметься латиською мовою щонайменше на 50%, у сьомому-дев'ятому класах – щонайменше на 80%, а в подальшому – на 100%. У початкових і середніх школах мови меншин та інші курси можуть пропонуватися як окремі предмети.

Поправки також вплинули на дошкільну освіту, університети та інші навчальні заклади.

Деталі у статті: Як Латвія реформувала освіту та допомогла Києву в суперечці з Угорщиною

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