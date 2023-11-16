ЕСПЧ еще раз подтвердил, что Латвия не дискриминировала русскоязычных, реформируя образование

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) встал на сторону Латвии в деле по жалобе, которую против государства подали представители русскоязычного меньшинства из-за перевода образования на латышский язык в частных образовательных учреждениях.

В сегодняшнем решении Палаты по делу "Джибути и другие против Латвии" Европейский суд по правам человека единогласно постановил, что не было нарушения статьи 14 (запрет дискриминации) в сочетании со статьей 2 Протокола № 1 (право на образование) Европейской конвенции по правам человека. Суд также напомнил о похожем решении, вынесенном в сентябре по делу "Валиуллина и другие против Латвии".

Дело "Валиуллина и другие" касалось изменений в законодательство в 2018 году, увеличивших количество предметов, которые должны были преподаваться на государственном латышском языке в государственных школах, что привело к уменьшению времени преподавания на русском языке.

В 2019 году Конституционный суд Латвии вынес решение о конституционности соответствующих поправок, признав их соответствующими Конституции.

Дело "Джибути и другие" касалось тех же изменений, но для частных школ.

В этом деле Конституционный суд также постановил, что законодательство, регулируя использование языков в общеобразовательных учебных заведениях частной формы собственности, обеспечило баланс между содействием использования государственного языка и правами лиц, принадлежащих к меньшинствам, для сохранения и развития своей идентичности и культуры.

Суд установил, в частности, что меры, принятые латвийским правительством для увеличения использования государственного языка в школах, были пропорциональными и необходимыми, в частности, для обеспечения единства в системе образования и достаточного уровня владения латышским языком для эффективного участия граждан в общественной жизни.

Заявители в обоих делах являются либо гражданами Латвии, либо негражданами Латвии, постоянно живущими в стране. Это родители и дети, которые идентифицируют себя как часть русскоязычного меньшинства в Латвии.

Латышский язык является единственным государственным языком Латвии. Однако после того, как Латвия снова стала независимым государством, языком образования были латышский и русский. Со временем образовательные реформы привели к увеличению количества предметов, преподаваемых на латышском языке, и к более широкому использованию латышского языка в школах.

В марте 2018 года были приняты поправки к Закону об образовании и Закону об общем образовании. В соответствии с этими положениями, доля предметов, преподаваемых в государственных и частных школах на латышском языке, увеличилась, с определенными исключениями, предусмотренными для школ, где языком обучения является другой язык Европейского Союза или другой язык в соответствии с международными соглашениями.

Причинами такого расширения сферы применения латышского языка были увеличение использования языка в обществе, укрепление его позиций и расширение возможностей для интеграции в общество.

В итоге расширение сферы применения латышского языка приведет к тому, что в первом-шестом классах обучение будет осуществляться на латышском языке по меньшей мере на 50%, в седьмом-девятом классах – по меньшей мере на 80%, а в дальнейшем – на 100%. В начальных и средних школах языки меньшинств и другие курсы могут предлагаться как отдельные предметы.

Поправки также повлияли на дошкольное образование, университеты и другие учебные заведения.

Детали в статье: Как Латвия реформировала образование и помогла Киеву в споре с Венгрией.