В Люксембурге впервые за 10 лет меняется премьер

В Люксембурге Христианско-социальная народная партия и либеральная Демократическая партия объявили в четверг о создании двухпартийной правоцентристской коалиции, которая будет руководить страной в течение следующих 5 лет во главе с премьер-министром Люком Фриденом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.

Христианско-социальная народная партия Фридена получила 21 место в 60-местном парламенте на октябрьских выборах, а либералы Ксавье Беттеля, руководившего правительством последние десять лет, – 14.

Люк Фриден, будущий глава правительства Люксембурга Фото: www.cc.lu/

Таким образом трехпартийная левоцентристская коалиция Люксембурга завершает свое десятилетнее правление, в основном из-за плохого результата Партии зеленых.

"По сравнению с прошлыми годами мы имеем солидное большинство", – прокомментировал нынешнее положение дел Фриден.

Беттель, как сообщалось, останется в правительстве на посту министра иностранных дел.

Десять лет назад Беттель сменил на посту премьера Жана-Клода Юнкера, который в то время был демократически избранным лидером Европы, дольше всего сохранявшим свой пост, и впоследствии возглавил Европейскую комиссию.

Христианско-социальная народная партия Фридена в течение последних 10 лет оставалась в оппозиции, несмотря на то, что была крупнейшей партией парламента.

Напомним, что Люксембург входит в коалицию, которая будет обучать украинских пилотов на истребителях F-16.