У Люксембурзі вперше за 10 років може змінитись прем'єр через поразку партії коаліції

За підсумками дострокових парламентських виборів у Люксембурзі розпадається трипартійна коаліція на чолі з прем'єр-міністром Ксав'є Беттелем, який представляє лібералів, через поганий результат партії "Зелених".

Як пише "Європейська правда", про це свідчать попередні результати виборів, оголошені в неділю пізно ввечері, повідомляє AP.

Згідно з ними, кількість мандатів "Зелених" у парламенті, де загалом 60 місць, зменшиться з 9 до 5, через що коаліції не вистачить мандатів для продовження 5-річного терміну перебування в уряді.

Водночас ліберальна партія Беттеля DP збільшила представництво з 12 до 14 місць, а ще один коаліційний партнер, соціалістична LSAP зберегла 10 місць.

Християнсько-демократична партія CSV залишиться найбільшою фракцією в парламенті з 21 місцем та може отримати мандат на формування нового уряду.

10 років тому Беттель змінив на посаді прем'єра Жан-Клода Юнкера, християнського демократа, який на той час був найдовше в Європі демократично обраним лідером.

Партія CSV протягом останніх 10 років залишалися в опозиції попри те, що є найбільшою фракцією в парламенті. На останніх виборах коаліція на чолі з Беттелем контролювала 31 з 60 місць.

Раніше Люксембург став ще одною країною-підписантом декларації "Групи семи" про підтримку України, ухваленої на полях саміту НАТО у Вільнюсі, яку умовно називають декларацією про "гарантії безпеки".

Нагадаємо, що Люксембург входить до коаліції, яка навчатиме українських пілотів на винищувачах F-16.

Напередодні саміту у Вільнюсі стало відомо, що НАТО готує виняток для Люксембургу в питанні витрат щонайменш 2% ВВП на оборону через особливості цієї країни.