Италия первой в Европе запрещает синтетическую пищу

Нижняя палата парламента Италии, Палата депутатов, в четверг одобрила закон о запрете использования продуктов питания и кормов, выращенных в лабораториях.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство ANSA.

В поддержку закона против "лабораторного мяса", как его окрестила итальянская пресса, высказались 159 депутатов нижней палаты парламента Италии, 53 были против.

Поскольку верхняя палата итальянского парламента, Сенат, уже одобрила инициативу, она вступает в силу.

Закон, инициированный министрами сельского хозяйства Италии Франческо Лолобриджа и министром здравоохранения Орацио Скиллачи, предусматривает запрет производства, потребления и продвижения "пищи и кормов, выращенных из клеточных культур".

Нарушение закона предусматривает штраф в размере до 150 тысяч евро и принудительное закрытие предприятий, которых признали виновными в нарушении. Им также могут запретить получать госфинансирование на срок до трех лет.

Правое итальянское правительство подавало законопроект как шаг для защиты национального производителя и традиций.

Против выступили группы по защите животных и ассоциации, которые поддерживают развитие "клеточной" сельскохозяйственной продукции, утверждая, что закон перечеркнет прогресс итальянских исследователей в этой области.

Центристская и левая оппозиция Италии взамен указывала, что такой односторонний запрет – первый на территории Европы – противоречит сельскохозяйственной политике ЕС и может привести к проблемам, если Евросоюз урегулирует вопрос синтетической пищи.