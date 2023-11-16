Санта-Клауси з країн Балтії запевнили, що Різдво цього року відбудеться

У Вільнюсі в четвер відбувся з’їзд Санта-Клаусів країн Балтії, на якому вони підписали важливий документ, який гарантує, що Різдво цього року відбудеться, тож діти отримають довгоочікувані подарунки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на 15min.

Санта-Клауси із Литви, Латвії та Естонії провели зустріч у Музеї історій, який входить до Національного музею Литви, де ознайомилися з виставкою "Вірити чи не вірити: теорії змови" та відповіли на запитання, чи є Різдво на Місяці.

Там вони підписали декларацію – "гарантію того, що Різдво невблаганно наближається в усі країни Балтії – в Литву, Латвію та Естонію".

Після цього Санта-Клауси пройшлись вулицями Вільнюса, говорили й фотографувались із перехожими, а ввечері дали невеликий концерт на одній із площ міста.

Зазначається, що з’їзд Санта-Клаусів балтійських країн був приурочений до 700-річчя Вільнюса. У кожній із країн цей персонаж має свою назву: у Литві – Сеняліс Шалтіс, у Латвії – Салавеціс, а в Естонії – Йиулувана.

Минулого року ми повідомляли, що тематичний парк Санта-Клауса в його "рідному місті" Рованіємі у засніженій Лапландії готовий дати прихисток тисячам людей у своєму бомбосховищі у разі потенційного нападу ворога на Фінляндію.