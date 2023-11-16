Санта-Клаусы из стран Балтии заверили, что Рождество в этом году состоится

В Вильнюсе в четверг состоялся съезд Санта-Клаусов стран Балтии, на котором они подписали важный документ, который гарантирует, что Рождество в этом году состоится, поэтому дети получат долгожданные подарки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на 15min.

Санта-Клаусы из Литвы, Латвии и Эстонии провели встречу в Музее историй, который входит в Национальный музей Литвы, где ознакомились с выставкой "Верить или не верить: теории заговора" и ответили на вопрос, есть ли Рождество на Луне.

Там они подписали декларацию – "гарантию того, что Рождество неумолимо приближается во все страны Балтии – в Литву, Латвию и Эстонию".

После этого Санта-Клаусы прошлись по улицам Вильнюса, говорили и фотографировались с прохожими, а вечером дали небольшой концерт на одной из площадей города.

Отмечается, что съезд Санта-Клаусов балтийских стран был приурочен к 700-летию Вильнюса. В каждой из стран этот персонаж имеет свое название: в Литве – Сенялис Шалтис, в Латвии – Салавецис, а в Эстонии – Йыулувана.

В прошлом году мы сообщали, что тематический парк Санта-Клауса в его "родном городе" Рованиеми в заснеженной Лапландии готов дать приют тысячам людей в своем бомбоубежище в случае потенциального нападения врага на Финляндию.