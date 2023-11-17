Дания передала Украине уникальные морские дроны

Дания передала Военно-морским силам Украины уникальные дроны – автономные гидрографические комплексы SeaBat T51, которые в частности позволяют выявлять подводные объекты.

Как пишет "Европейская правда", об этом информагентству АрмияInform рассказал начальник гидрографической службы ВМС ВС Украины, капитан 1-го ранга Роман Гончаренко.

По его словам, эти дроны оборудованы многолучевым эхолотом, предназначенным для съемки рельефа дна с целью ситуационной осведомленности подводного пространства.

АрміяInform

"Главная задача многолучевого эхолота – собирать точные данные о морском дне и морской среде. Затем их можно обработать и использовать для создания и обновления морских карт и планшетов для поддержания безопасной навигации в районе", – отметил Гончаренко.

Он пояснил, что это позволяет знать имеющиеся подводные препятствия, выбрать правильные места стоянки плавсредств, а также варианты прохода и маршруты переходов судов.

"Он значительно усилит способности в изучении морского дна, что иногда имеет решающее значение для безопасности мореплавания и защиты окружающей среды. Автономное управление сонаром с искусственным интеллектом специально создано для SeaBat T51 – это уникальная инновация SeaBat обеспечивает надежные данные и работу гидролокатора без помощи рук, что позволяет повысить эффективность съемки при меньшей нагрузке на оператора", – отметил Гончаренко.

Ранее сообщалось, что Дания перечислит 7 миллионов евро в Фонд поддержки энергетики Украины, которые планируют направить на закупку оборудования для восстановления энергетической инфраструктуры, пострадавшей от российских атак.

Перед этим стало известно, что Дания предоставит Украине пакет объемом 40,2 млн евро на нужды восстановления, в том числе на обеспечение отопления в Николаеве.

В конце октября Дания объявила новый пакет военной помощи для Украины на сумму 3,7 млрд датских крон (около 520 млн долларов) с танками, БМП и боеприпасами.