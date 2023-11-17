Компанія зі США розглядає можливість виробляти танкові боєприпаси у Польщі

Американська компанія Northrop Grumman розглядає можливість виробництва 120-мм танкових боєприпасів у Польщі, яка нарощує виробничі потужності в оборонній галузі.

Як пише "Європейська правда", про це в інтерв'ю агентству Reuters заявила генеральна директорка військового виробника Кеті Ворден.

Вона зазначила, що хоча переговори вже просунулися, компанії все ще потрібно знайти правильних промислових партнерів та правильні контрактні структури, додавши, що вся ця робота ведеться.

"Ми розглядаємо можливості спільного виробництва 120-мм боєприпасів", – сказала вона.

Як повідомив агентству заступник генерального директора компанії-виробника боєприпасів польської компанії Mesko Пшемислав Ковальчук, переговори про угоду перебувають на завершальній стадії.

"Наразі ми готуємося до передачі технологій та до виробництва разом із Northrop Grumman широкого спектра 120-мм боєприпасів", – визнав він.

За словами Ковальчука, завдяки цій угоді виробництво 120-мм боєприпасів на Mesko збільшиться щонайменше до 50 000-70 000 боєприпасів на рік з нинішніх кількох тисяч.

Він висловив очікування, що комплексна угода, яка підпадає під закупівлю Польщею танків Abrams, також включатиме виробництво 30-мм і 40-мм снарядів для гармат Bushmaster, встановлених на бронетранспортерах, і що вона має бути підписана наприкінці грудня цього року або на початку січня 2024 року.

Раніше Держдепартамент США оголосив про надання Польщі кредиту у розмірі два мільярди доларів, які призначені для модернізації обороноздатності країни.

Перед цим глава Міністерства оборони Польщі Маріуш Блащак оголосив про затвердження рамкової угоди про постачання 486 ракетних пускових установок HIMARS в рамках програми HOMAR-A для польської армії.

Також повідомляли, що у Польщі локалізують виробництво американських протитанкових комплексів (ПТРК) Javelin.