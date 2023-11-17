Во Франции задержали сенатора, обвиненного в подмешивании экстази другому депутату

Во Франции задержали сенатора Жоэля Геррио за то, что он ввел другому лицу вещество, "способное ослабить его разум или самоконтроль для совершения изнасилования или сексуального нападения".

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на France 24, заявили в четверг французские прокуроры.

Хотя прокуроры назвали жертву только как "женщину, которая подала жалобу", несколько источников, знакомых с делом, сообщили AFP, что потерпевшая была членом парламента.

Сообщается, что у женщины возникло необычное самочувствие после того, как во вторник вечером она употребила алкоголь в парижском доме 66-летнего сенатора.

Прокуроры заявили, что два человека в дел не находились в интимных отношениях.

Тесты обнаружили в организме женщины экстази, добавили следователи, что побудило ее подать заявление о возбуждении уголовного дела.

По словам прокуроров, Геррио задержали и поместили под стражу в соответствии с правилами "задержания на месте преступления", которые позволяют полиции не считаться с его депутатской неприкосновенностью.

Телекомпания RMC, которая первой сообщила об этой истории, сообщила, что полиция провела обыск в его офисе и доме, где, как подтвердили прокуроры, был найден экстази.

Геррио – в прошлом банкир, он является членом Сената с 2011 года и занимает должность заместителя председателя комитета по иностранным и военным делам.

Его адвокат, Реми-Пьер Драи, заявил, что "возмущен появлением в прессе информации о ходе расследования".

"Я поражен тем, что имя жертвы не было раскрыто, в отличие от имени моего клиента", – добавил он.

Напомним, в апреле в Бельгии конфисковали пасхальных кроликов, сделанных из экстази.

А в прошлом году французский депутат сложил полномочия, признавшись в избиении жены.