Кліматичні активісти розпилили фарбу на Арку Миру в Мілані

В італійському Мілані напередодні семеро кліматичних активістів з групи "Ultima Generazione" ("Останнє покоління") розпилили фарбу на одну з найвідоміших пам'яток міста – Арку Миру.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

Ця акція була останньою в низці подібних демонстрацій, які влаштовує група, щоб звернути увагу на необхідність боротьби з кліматичними змінами.

ANSA

ANSA

ANSA

Унаслідок інциденту були затримані семеро кліматичних активістів віком від 19 до 42 років.

Напередодні також активісти угруповання "Останнє покоління" (Letzte Generation) облили фарбою Бранденбурзькі ворота в Берліні.

Акції, які проводять учасники руху "Останнє покоління", щоб привернути увагу до проблеми захисту клімату, набули широкого розголосу через радикальні методи.

Вони обливали томатним супом та фарбами шедеври живопису у відомих світових музеях і галереях, приклеювали себе до проїжджої частини на автострадах та на злітних смугах аеропортів, паралізуючи рух транспорту й порушуючи графік польоту літаків.

Деякі з активістів були засуджені до грошових штрафів та ув'язнення.