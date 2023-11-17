Климатические активисты распылили краску на Арку Мира в Милане

В итальянском Милане накануне семеро климатических активистов из группы "Ultima Generazione" ("Последнее поколение") распылили краску на одну из самых известных достопримечательностей города – Арку Мира.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

Эта акция была последней в ряде подобных демонстраций, которые устраивает группа, чтобы обратить внимание на необходимость борьбы с климатическими изменениями.

ANSA

ANSA

ANSA

В результате инцидента были задержаны семь климатических активистов в возрасте от 19 до 42 лет.

Накануне также активисты группировки "Последнее поколение" (Letzte Generation) облили краской Бранденбургские ворота в Берлине.

Акции, которые проводят участники движения "Последнее поколение", чтобы привлечь внимание к проблеме защиты климата, получили широкую огласку из-за радикальных методов.

Они обливали томатным супом и красками шедевры живописи в известных мировых музеях и галереях, приклеивали себя к проезжей части на автострадах и на взлетных полосах аэропортов, парализуя движение транспорта и нарушая график полета самолетов.

Некоторые из активистов были приговорены к денежным штрафам и заключению в тюрьму.