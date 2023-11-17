Ердоган прибув до Німеччини з першим за три роки візитом

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у п’ятницю, 17 листопада, вперше за три роки прибув до Німеччини з офіційним візитом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

У Берліні Ердоган вже зустрівся з німецьким президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром, а увечері в нього заплановані переговори і вечеря з канцлером Олафом Шольцем.

Потім у лідерів відбудеться спілкування з пресою.

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Німецький уряд організував візит так, щоб він не призвів до конфліктних ситуацій. Зокрема, Ердоган не виступатиме перед своїми прихильниками в мечеті або на пропалестинській демонстрації.

Безпеку турецького президента забезпечують 1500 поліцейських. Зокрема, оточена територія в центрі Берліна, де розміщені урядові установи. Також посилено охороняють територію поблизу посольства Туреччини.

Німецькі політики критикували візит Ердогана через низку його заяв щодо війни між Ізраїлем і ХАМАС.

За даними агентства Bloomberg, Ердоган хоче попросити Шольца зняти заборону на продаж винищувачів Eurofighter Typhoon, однак той, як очікують, відмовить.