ЗМІ: Ердоган хоче попросити у Шольца винищувачі

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час візиту до Берліна може попросити у канцлера Німеччини Олафа Шольца зняти заборону на продаж винищувачів Eurofighter Typhoon.

Про це агентству Bloomberg розповіли неназвані турецькі посадовці, повідомляє "Європейська правда".

Очікується, що Ердоган попросить щонайменше 20 винищувачів Eurofighter Typhoon з можливістю подвоїти цю кількість.

За їхніми словами, Туреччина прагне укласти угоду у відповідь на придбання Грецією винищувачів Rafale.

Однак, як йдеться в матеріалі, Шольц навряд чи погодиться на новий запит Ердогана, враховуючи напруженість між країнами щодо низки питань, зокрема, засудження Туреччиною Ізраїлю.

Туреччина вже давно планувала вивести з експлуатації парк застарілих літаків F-4. Це питання стало пріоритетним для Ердогана після того, як 2019 року США виключили Туреччину з програми зі створення винищувача F-35 американської компанії Lockheed Martin, оскільки Анкара погодилася придбати російські ЗРК С-400.

Цієї п’ятниці очікується візит Ердогана до Німеччини. Німецькі політики критикують візит Ердогана через низку його заяв щодо війни між Ізраїлем і ХАМАС.