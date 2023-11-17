Эрдоган прибыл в Германию с первым за три года визитом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу, 17 ноября, впервые за три года прибыл в Германию с официальным визитом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

В Берлине Эрдоган уже встретился с немецким президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, а вечером у него запланированы переговоры и ужин с канцлером Олафом Шольцем.

Затем у лидеров состоится общение с прессой.

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Немецкое правительство организовало визит так, чтобы он не привел к конфликтным ситуациям. В частности, Эрдоган не будет выступать перед своими сторонниками в мечети или на пропалестинской демонстрации.

Безопасность турецкого президента обеспечивают 1500 полицейских. В частности, оцеплена территория в центре Берлина, где размещены правительственные учреждения. Также усиленно охраняют территорию вблизи посольства Турции.

Немецкие политики критиковали визит Эрдогана из-за ряда его заявлений относительно войны между Израилем и ХАМАС.

По данным агентства Bloomberg, Эрдоган хочет попросить Шольца снять запрет на продажу истребителей Eurofighter Typhoon, однако тот, как ожидается, откажет.