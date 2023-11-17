Президент Латвії: Провал ЄС на Західних Балканах сприяв зростанню впливу РФ в регіоні

Президент Латвії Едгардс Рінкевичс вважає, що неспроможність Європейського Союзу виконати обіцянку щодо зближення з країнами Західних Балкан сприяла зростанню впливу Росії в регіоні.

Про це латвійський президент сказав в інтерв’ю Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

"Ми дуже чітко сказали країнам, які хочуть приєднатися до ЄС, що якщо вони виконають свою частину – роботу – то ЄС відреагує. Є відчуття, що Євросоюз не виконує своїх зобов'язань", – зазначив Рінкевичс.

За його словами, "ми не повинні дивуватися", якщо на Західних Балканах буде більше проросійських демонстрацій, рухів, голосувань в міжнародних організаціях тощо.

"Це трохи наша власна проблема, а не просто звинувачення когось іншого", – додав він.

Рінкевічс висловив сподівання, що Європейська рада у грудні, окрім підтримки переговорів про вступ з Україною та Молдовою, також "дасть дуже хороший сигнал країнам Західних Балкан", щоб показати, що "вони є такими ж важливими".

Раніше сербська міністерка європейської інтеграції Таня Мішчевич заявила, що "відсутність імпульсу" ЄС на Західних Балканах нашкодила репутації союзу в регіоні.

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