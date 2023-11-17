Президент Латвии: Провал ЕС на Западных Балканах способствовал росту влияния РФ в регионе

Президент Латвии Эдгардс Ринкевичс считает, что неспособность Европейского Союза выполнить обещание по сближению со странами Западных Балкан способствовала росту влияния России в регионе.

Об этом латвийский президент сказал в интервью Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

"Мы очень четко сказали странам, которые хотят присоединиться к ЕС, что если они выполнят свою часть – работу – то ЕС отреагирует. Есть ощущение, что ЕС не выполняет своих обязательств", – отметил Ринкевичс.

По его словам, "мы не должны удивляться", если на Западных Балканах будет больше пророссийских демонстраций, движений, голосований в международных организациях и тому подобное.

"Это немного наша собственная проблема, а не просто обвинения кого-то другого", – добавил он.

Ринкевичс выразил надежду, что Евросовет в декабре, кроме поддержки переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой, также "даст очень хороший сигнал странам Западных Балкан", чтобы показать, что "они являются такими же важными".

Ранее сербский министр европейской интеграции Таня Мишчевич заявила, что "отсутствие импульса" ЕС на Западных Балканах навредило репутации блока в регионе.

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