Італійські ЗМІ пишуть про пару українців, які хотіли "розвести" генерала поліції

В італійській Генуї правоохоронці затримали двох українців – 21-річного хлопця та його 45-річну матір, які нібито намагались видурити в генерала італійських карабінерів Тео Лузі гроші.

Про це в п’ятницю повідомила низка місцевих ЗМІ, зокрема Il Giornale та La Repubblica, пише "Європейська правда".

Стверджується, що українці були "серійними шахраями", які діяли за однаковою схемою: писали потенційним жертвам від імені їхніх родичів, стверджуючи, що загубили телефон, і просили вислати грошей для "термінового платежу".

Однією із цілей шахраїв став генерал італійських карабінерів Лузі, якому нібито написала донька з телефону друга й попросила зробити миттєвий переказ у розмірі 4900 євро. "Я зрозумів, що це шахрайство, тому що зателефонував своїй доньці на інший мобільний", – розповів сам Лузі журналістам.

Після цього генерал близько двох годин обмінювався повідомленнями з шахраями, обіцяючи начебто вислати кошти. У цей час правоохоронці відстежили, звідки шахраї надсилали повідомлення – квартири в портовому районі Генуї Самп’єрадарена.

У помешканні карабінери знайшли кілька комп'ютерів, "безліч" мобільних телефонів і сім-карт, а також 25 тисяч євро готівкою. На матір і сина завели справи за шахрайство і замах на шахрайство за обтяжувальних обставин, пишуть італійські ЗМІ.

Нагадаємо, минулого місяця поліція Литви затримала громадянина України, якого підозрюють у викраденні розкішного автомобіля Mercedes Benz C220 із німецькими реєстраційними номерами.