Итальянские СМИ пишут о паре украинцев, которые хотели "развести" генерала полиции

В итальянской Генуе правоохранители задержали двух украинцев – 21-летнего парня и его 45-летнюю мать, которые якобы пытались выманить у генерала итальянских карабинеров Тео Лузи деньги.

Об этом в пятницу сообщил ряд местных СМИ, в частности Il Giornale и La Repubblica, пишет "Европейская правда".

Утверждается, что украинцы были "серийными мошенниками", которые действовали по одинаковой схеме: писали потенциальным жертвам от имени их родственников, утверждая, что потеряли телефон, и просили выслать денег для "срочного платежа".

Одной из целей мошенников стал генерал итальянских карабинеров Лузи, которому якобы написала дочь с телефона друга и попросила сделать мгновенный перевод в размере 4900 евро. "Я понял, что это мошенничество, потому что позвонил своей дочери на другой мобильный", – рассказал сам Лузи журналистам.

После этого генерал около двух часов обменивался сообщениями с мошенниками, обещая якобы выслать средства. В это время правоохранители отследили, откуда мошенники присылали сообщения – квартиры в портовом районе Генуи Сампьерадарена.

В квартире карабинеры нашли несколько компьютеров, "множество" мобильных телефонов и сим-карт, а также 25 тысяч евро наличными. На мать и сына завели дела за мошенничество и покушение на мошенничество при отягчающих обстоятельствах, пишут итальянские СМИ.

Напомним, в прошлом месяце полиция Литвы задержала гражданина Украины, которого подозревают в угоне роскошного автомобиля Mercedes Benz C220 с немецкими регистрационными номерами.