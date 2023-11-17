Уряд Італії схвалив заходи для боротьби з кишеньковими злодійками

Уряд Італії напередодні підтримав низку заходів для покращення громадської безпеки, серед яких, зокрема, потенційно жорсткіші покарання для вагітних жінок-правопорушниць та злодійок, які мають малолітніх дітей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Таким чином італійський уряд має намір боротися з кишеньковими злодійками.

В Італії існує норма, яка не дозволяє негайно затримувати жінок, які скоїли дрібну крадіжку у громадському транспорті.

Згідно з пропозицією, суддям буде дозволено видавати накази про затримання таких правопорушниць, особливо якщо вони вже не вперше скоюють злочин, але вони не будуть зобов'язані це робити.

"Це спрямовано на те, щоб уникнути використання статусу материнства як звільнення від відповідальності при скоєнні злочину", – сказав міністр внутрішніх справ Маттео П'янтедозі.

В уряді пропонують, щоб вагітних жінок або матерів дітей до одного року будуть утримуватися не в традиційних в'язницях, а в спеціальних установах, де застосовуються більш м'які умови утримання.

Цей захід був включений до урядового законопроєкту, який має бути схвалений обома палатами парламенту.

Законопроєкт також стосується екологічних активістів, які блокують автомагістралі та вулиці з вимогою вжити заходів проти зміни клімату.

Такі дії будуть розглядатися як злочини, якщо вони є "особливо образливими і тривожними" через присутність більше ніж однієї особи та заздалегідь організовані.

Крім того, уряд намагається придушити протести ув'язнених у в'язницях або в центрах для мігрантів, а також боротися з людьми, які використовують неповнолітніх для жебракування.

Нагадаємо, минулими вихідними злодії у Франції викрали дві вантажівки з шампанським, перш ніж поліція знайшла вантаж вартістю 600 000 євро під час швидкісної погоні.

А у жовтні в Польщі поліція затримала чоловіка, який хотів пограбувати торговий центр після його закриття і спробував прикинутись манекеном, потрапивши на камери відеоспостереження.