Правительство Италии одобрило меры по борьбе с карманницами

Правительство Италии накануне поддержало ряд мер по улучшению общественной безопасности, среди которых, в частности, потенциально более жесткие наказания для беременных женщин-правонарушительниц и воров, имеющих малолетних детей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Таким образом итальянское правительство намерено бороться с карманными воровками.

В Италии существует норма, которая не позволяет немедленно задерживать женщин, совершивших мелкую кражу в общественном транспорте.

Согласно предложению, судьям будет разрешено издавать приказы о задержании таких правонарушительниц, особенно если они уже не впервые совершают преступление, но они не будут обязаны это делать.

"Это направлено на то, чтобы избежать использования статуса материнства как освобождения от ответственности при совершении преступления", – сказал министр внутренних дел Маттео Пьянтедози.

В правительстве предлагают, чтобы беременных женщин или матерей детей до одного года будут содержаться не в традиционных тюрьмах, а в специальных учреждениях, где применяются более мягкие условия содержания.

Эта мера была включена в правительственный законопроект, который должен быть одобрен обеими палатами парламента.

Законопроект также касается экологических активистов, которые блокируют автомагистрали и улицы с требованием принять меры против изменения климата.

Такие действия будут рассматриваться как преступления, если они являются "особенно оскорбительными и тревожными" из-за присутствия более чем одного человека и заранее организованы.

Кроме того, правительство пытается подавить протесты заключенных в тюрьмах или в центрах для мигрантов, а также бороться с людьми, которые используют несовершеннолетних для попрошайничества.

Напомним, в минувшие выходные воры во Франции похитили два грузовика с шампанским, прежде чем полиция нашла груз стоимостью 600 000 евро во время скоростной погони.

А в октябре в Польше полиция задержала мужчину, который хотел ограбить торговый центр после его закрытия и попытался притвориться манекеном, попав на камеры видеонаблюдения.