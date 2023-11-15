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Ердоган перед візитом до Шольца розкритикував Захід за підтримку Ізраїлю 

Середа, 15 листопада 2023, 16:36

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у середу, напередодні візиту до Німеччини, загострив свою критику Ізраїлю та його підтримки Заходом.

Про це він заявив у турецькому парламенті, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Виступаючи за два дні до запланованого візиту до Німеччини для зустрічі з канцлером Олафом Шольцом, Ердоган назвав Ізраїль "терористичною державою", яка діє за "необмеженої підтримки" Заходу.

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Він закликав судити ізраїльське керівництво за воєнні злочини в Міжнародному суді ООН у Гаазі та повторив свою точку зору, що ХАМАС не є  терористичною організацією.

Велика Британія, США, Євросоюз і деякі арабські країни вважають ХАМАС терористичним угрупованням, на відміну від Туреччини.

"Жорстоко бомбардуючи цивільне населення, яке змушене покидати свої домівки під час переселення, він (Ізраїль. – Ред.) буквально застосовує державний тероризм… Зараз я зі спокійною душею кажу, що Ізраїль – це терористична держава", – сказав Ердоган.

"Ми ніколи не будемо соромитися озвучувати правду про те, що члени ХАМАС, які захищають свої землі, честь і життя всупереч окупаційній політиці, є борцями опору, лише тому, що деяким людям це незручно", — додав він.

Візит Ердогана до Німеччини цієї п’ятниці стане його першою поїздкою до західної країни після того, як Ізраїль почав бомбардувати Газу 7 жовтня у відповідь на напад ХАМАС. 

Німеччина висловила рішучу солідарність з Ізраїлем, водночас закликаючи зосередитися на обмеженні впливу військових операцій на цивільне населення Гази.

"Захід, а саме Сполучені Штати, на жаль, все ще дивляться на це питання навпаки", – сказав Ердоган.

Він закликав прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу оголосити, чи має Ізраїль ядерну зброю, і висловив упевненість, що Нетаньягу незабаром піде зі своєї посади.

Ердоган порівняв конфлікт між Ізраїлем, єврейською державою, та палестинцями з війною між християнським і мусульманським світом, сказавши, що бойові дії є "питанням хреста та півмісяця".

Німецькі політики вже кілька днів критикують візит Ердогана через низку його заяв щодо війни між Ізраїлем і ХАМАС.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав абсурдними звинувачення Ердогана на адресу Ізраїлю.

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