Эрдоган перед встречей с Шольцем снова набросился с критикой на Израиль
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Берлине снова выступил с критикой действий Израиля в секторе Газа.
Его заявления приводит Tagesschau, сообщает "Европейская правда".
"Мы говорим о 13 000 детей, женщин и стариков, которые были убиты", – сказал Эрдоган перед встречей с канцлером Шольцем в Берлине.
По словам турецкого президента, в секторе Газа "все сравняно с землей".
Он считает, что хотя "все" сейчас говорят о ХАМАС, военную силу их боевиков нельзя сравнить с военной силой Израиля.
Решение конфликта на Ближнем Востоке потребует "решения о двух государствах в пределах границ 1967 года", добавил Эрдоган.
В то же время Олаф Шольц сказал, что Израиль имеет право на самооборону.
"Право Израиля на существование является для нас неоспоримым", – отметил канцлер перед встречей с Эрдоганом.
Эрдоган перед визитом в Германию обострил свою критику Израиля и его поддержки Западом.
Шольц ранее назвал абсурдными обвинения Эрдогана в адрес Израиля.