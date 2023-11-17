Эрдоган перед встречей с Шольцем снова набросился с критикой на Израиль

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Берлине снова выступил с критикой действий Израиля в секторе Газа.

Его заявления приводит Tagesschau, сообщает "Европейская правда".

"Мы говорим о 13 000 детей, женщин и стариков, которые были убиты", – сказал Эрдоган перед встречей с канцлером Шольцем в Берлине.

По словам турецкого президента, в секторе Газа "все сравняно с землей".

Он считает, что хотя "все" сейчас говорят о ХАМАС, военную силу их боевиков нельзя сравнить с военной силой Израиля.

Решение конфликта на Ближнем Востоке потребует "решения о двух государствах в пределах границ 1967 года", добавил Эрдоган.

В то же время Олаф Шольц сказал, что Израиль имеет право на самооборону.

"Право Израиля на существование является для нас неоспоримым", – отметил канцлер перед встречей с Эрдоганом.

Эрдоган перед визитом в Германию обострил свою критику Израиля и его поддержки Западом.

Шольц ранее назвал абсурдными обвинения Эрдогана в адрес Израиля.