Швейцарією пронісся шторм "Фредеріко", загинув 72-річний водій

У ніч проти п’ятниці у Швейцарії зафіксували шторм "Фредеріко", який спричинив вітер швидкістю до 171 кілометра на годину на північному сході країни.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в публікації Swissinfo.

Вітер зі швидкістю 171 км/год був зареєстрований на горі Зентіс в Аппенцелльських Альпах – гірському хребті на північному сході Швейцарії. В інших місцях сильний вітер був зафіксований у кантонах Берн (136 км/год) і Во (127 км/год).

За даними швейцарської метеорологічної дружби MeteoSwiss, сильний вітер під час шторму "Фредеріко" увійшов до десятки найсильніших вітрів, зафіксованих за час спостережень у деякиз кантонах, зокрема Берні, Люцерні й Цюриху.

У кантоні Берн поліція отримала численні виклики про пошкодження, передусім через повалені дерева або предмети на дорогах. У місті Гурзелен загинув 72-річний водій, на чий автомобіль упало дерево.

Фото: SRF-SWI

Через сильний вітер було перервано рух на кількох залізничних лініях, зокрема, між Берном і Золотурном, а також між Цюрихом та Утлібергом.

У кантоні Цюрих пожежники понад 100 разів виїжджали на виклики через вирвані з корінням дерева. У деяких інших кантонах через повалені дерева перекрили кілька місцевих доріг або фіксували відключення електроенергії.

Минулого місяця у Європі вирував шторм "Сіаран" ("Кіран"), який забрав життя щонайменше 14 людей.