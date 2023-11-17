По Швейцарии пронесся шторм "Фредерико", погиб 72-летний водитель

В ночь на пятницу в Швейцарии зафиксировали шторм "Фредерико", который вызвал ветер скоростью до 171 километра в час на северо-востоке страны.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в публикации Swissinfo.

Ветер со скоростью 171 км/ч был зарегистрирован на горе Зентис в Аппенцелльских Альпах – горном хребте на северо-востоке Швейцарии. В других местах сильный ветер был зафиксирован в кантонах Берн (136 км/ч) и Во (127 км/ч).

По данным швейцарской метеорологической дружбы MeteoSwiss, сильный ветер во время шторма "Фредерико" вошел в десятку самых сильных ветров, зафиксированных за время наблюдений в некоторых кантонах, в частности Берне, Люцерне и Цюрихе.

В кантоне Берн полиция получила многочисленные вызовы о повреждениях, прежде всего из-за поваленных деревьев или предметов на дорогах. В городе Гурзелен погиб 72-летний водитель, на чей автомобиль упало дерево.

ФОТО: SRF-SWI

Из-за сильного ветра было прервано движение на нескольких железнодорожных линиях, в частности, между Берном и Золотурном, а также между Цюрихом и Утлибергом.

В кантоне Цюрих пожарные более 100 раз выезжали на вызовы из-за вырванных с корнями деревьев. В некоторых других кантонах из-за поваленных деревьев перекрыли несколько местных дорог или фиксировали отключение электроэнергии.

В прошлом месяце в Европе бушевал шторм "Сиаран" ("Киран"), который унес жизни по меньшей мере 14 человек.