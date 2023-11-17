Посол розповіла про дискусії щодо запиту на додаткову допомогу Україні в Конгресі

Посол України у США Оксана Маркарова стверджує, що найбільші дискусії стосовно схвалення запиту Білого дому на додаткове фінансування для України стосуються невійськової підтримки.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", вона написала у Facebook.

Маркарова пояснила, що підписана президентом США Джо Байденом тимчасова бюджетна резолюція була спрямована на уникнення шатдауну (зупинки роботи федерального уряду) і від початку не стосувалась допомоги для України.

Що ж стосується додаткової допомоги, то запит Білого дому й альтернативні пропозиції зараз активно обговорюються в обох палатах Конгресу, додала вона.

"Позиція України і наших друзів: потрібна вся допомога (безпекова, пряма бюджетна, відбудова, енергетична і гуманітарна), і потрібна "вчора", але точно якомога швидше", – написала посол, уточнивши, що в найкращому випадку йдеться про кінець листопада – грудень.

"З хороших новин: майже немає дискусій щодо збройного компоненту (підтримки України. – Ред.). Зі складних: найбільш гарячі дискусії точаться навколо прямої бюджетної допомоги, гуманітарної, а також навколо питання політик та коштів для південного кордону США – питання, яке не має стосунку до України, але яке прив’язане до пакета допомоги Україні, Ізраїлю та Південно-Тихоокеанської допомоги", – пояснила Маркарова.

Дипломатка запевнила, що українське посольство, делегації та українська діаспора активно працюють, аби донести до американських законодавців нагальність допомоги Києву та важливість усіх її складових.

Нагадаємо, Білий дім звернувся до Конгресу із запитом на додаткове фінансування майже на 106 мільярдів доларів, що охоплює допомогу Ізраїлю та Україні. Його планують розглянути у Сенаті після Дня подяки, який святкуватимуть у США 23 листопада.

Конгресмен-республіканець Дон Бейкон заявляв, що у Палаті представників загалом вже знають, що робити із законопроєктом щодо допомоги Україні, а також, скільки приблизно грошей хочуть виділити Києву. На його думку, розгляд може відбутися у грудні.

Адміністрація Байдена закликає Конгрес якнайшвидше схвалити запит Білого дому на допомогу Україні, щоб запобігти серйозним наслідкам для її обороноздатності.