Посол рассказала о дискуссиях по запросу на дополнительную помощь Украине в Конгрессе

Посол Украины в США Оксана Маркарова утверждает, что самые большие дискуссии относительно одобрения запроса Белого дома на дополнительное финансирование для Украины касаются невоенной поддержки.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", она написала в Facebook.

Маркарова пояснила, что подписанная президентом США Джо Байденом временная бюджетная резолюция была направлена на избежание шатдауна (остановки работы федерального правительства) и изначально не касалась помощи для Украины.

Что же касается дополнительной помощи, то запрос Белого дома и альтернативные предложения сейчас активно обсуждаются в обеих палатах Конгресса, добавила она.

"Позиция Украины и наших друзей: нужна вся помощь (безопасность, прямая бюджетная, восстановление, энергетическая и гуманитарная), и нужна "вчера", но точно как можно скорее", – написала посол, уточнив, что в лучшем случае речь идет о конце ноября – декабре.

"Из хороших новостей: почти нет дискуссий относительно вооруженного компонента (поддержки Украины. – Ред.). Из сложных: наиболее горячие дискуссии ведутся вокруг прямой бюджетной помощи, гуманитарной, а также вокруг вопроса политик и средств для южной границы США – вопрос, который не имеет отношения к Украине, но который привязан к пакету помощи Украине, Израилю и Южно-Тихоокеанской помощи", – пояснила Маркарова.

Дипломат заверила, что украинское посольство, делегации и украинская диаспора активно работают, чтобы донести до американских законодателей неотложность помощи Киеву и важность всех ее составляющих.

Напомним, Белый дом обратился в Конгресс с запросом на дополнительное финансирование почти на 106 миллиардов долларов, что охватывает помощь Израилю и Украине. Его планируют рассмотреть в Сенате после Дня благодарения, который будут праздновать в США 23 ноября.

Конгрессмен-республиканец Дон Бейкон заявлял, что в Палате представителей в целом уже знают, что делать с законопроектом о помощи Украине, а также, сколько примерно денег хотят выделить Киеву. По его мнению, рассмотрение может состояться в декабре.

Администрация Байдена призывает Конгресс как можно быстрее одобрить запрос Белого дома на помощь Украине, чтобы предотвратить серьезные последствия для ее обороноспособности.