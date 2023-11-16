Макрон виправдовується за свою відсутність на марші проти антисемітизму

Президент Франції Емманюель Макрон пояснив свою відсутність на недільному марші проти антисемітизму в Парижі, заявивши, що дискусії щодо його присутності "не мали місця".

Про це він сказав на пресконференції у швейцарському Берні, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Макрон підкреслив, що його позиція щодо антисемітизму "ніколи не була двозначною, і він був "непримиренним" щодо цієї проблеми.

За його словами, "місце президента Республіки – не на маршах".

"Моя роль полягає в тому, щоб працювати над звільненням наших заручників і продовжувати зберігати єдність нашої країни в цей час, і ніколи не налаштовувати одну сторону проти іншої", – наголосив Макрон.

Він додав, що захист французів єврейського віросповідання "не означає знущання з французів мусульманського віросповідання".

Нагадаємо, паризький марш проти антисемітизму, що пройшов у неділю, поставив Макрона у незручне становище.

На Макрона тиснули, щоб він приєднався до міжпартійної демонстрації проти антисемітизму, і преса повідомляла, що він розглядав таку можливість.

Але участь у акції означала би, що Макрон ішов би в одному натовпі поруч з лідеркою ультраправих Марін Ле Пен і главою ультраправої партії "Національне об'єднання" Жорданом Барделлою, які підтвердили, що візьмуть участь у недільному марші. Марін Ле Пен проводить ребрендинг своєї політсили як мейнстрімної партії.